روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها

وأضاف روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني "كل من يكسر الزجاج بحجر يتوب فيما بعد، نحن نرحب به ونقبل توبته، وإذا توقفوا عن كسر الزجاج فنحن جاهزون".



وأشار روحاني إلى أنه "إذا أوفى الرئيس المنتخب جو بايدن بالتزاماته، فإن إجابتنا واضحة لا لبس فيها؛ وإذا قام بتنفيذ جميع التزاماته، فسوف نفي بجميع التزاماتنا"، في إشارة إلى الإتفاق النووي.



وتابع روحاني إنه "لا ينبغي لأحد في العالم أن يعتقد أنه قادر على تدمير الأمة الإيرانية بالعقوبات والحرب الاقتصادية، بل سنواصل طريقنا بقوة".



وتأتي تصريحات روحاني مع وجود نية للرئيس الأمريكي جو بايدن العودة للاتفاق النووي الذي أنسحب منه ترامب في مايو 2018، وقام بتشديد العقوبات على طهران.



وفي الاثنين الماضي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن طهران ليست متحمسة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، مضيفاً إن "إيران اتخذت قرارها بالعيش بدون الاتفاق النووي".



وعملياً بدأت إيران الاثنين تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بأنها شكل من أشكال "الابتزاز النووي".