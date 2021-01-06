قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني

وقال الجنرال قاآني في كلمة له خلال مؤتمر اقيم بمدينة كرمان مسقط رأس الجنرال قاسم سليماني بمناسبة مرور عام على اغتياله "على ترامب وقادة الاستكبار أن يتعلموا من سلمان رشدي كيف عليهم أن يكملوا حياتهم"، مضيفاً إن "إيران ماضية بالانتقام من قتلة قاسم سليماني".



وأوضح قاآني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "نسيم" الإيرانية، "لا نستبعد أن يكون الانتقام من الأعداء الذين تورطوا بمخطط اغتيال قاسم سليماني في عقر دارهم.. وقلناها ونكررها إن الأعداء الذين اقترفوا هذه الجريمة لن يأمنوا في بيوتهم ولا نسمح لهم أن يعيشوا بأمان".



وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروجه من مطار العاصمة العراقية بغداد، مشيرة إلى أن أمر الاغتيال جاء مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.



ولا يزال الروائي الإيراني "سلمان رشدي" يعيش منذ عام 1989 متخفياً بعدما أثار كتابه "آيات شيطانية" احتجاجات في عدة بلدان إسلامية، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.

وفي سياق متصل، تداولت مواقع إخبارية عراقية نسخة مما قالت عنه التقرير الأولي للجنة الخاصة بالتحقيق في اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشيرة إلى أن "لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية تتهم شركة بريطانية بقضية اغتيال سليماني والمهندس".