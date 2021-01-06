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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 11:31

مسؤول عسكري: مدى الطائرات المسيرة الإيرانية يصل إلى 2000 كم

مسؤول عسكري: مدى الطائرات المسيرة الإيرانية يصل إلى 2000 كم
واضاف الادميرال موسوي: "أصبح جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرًا على الرد على أي عدوان باستخدام مجموعة متنوعة من الطائرات القتالية بعيدة المدى".

وقال موسوي: "في اليوم الثاني من التدريبات القتالية للطائرات المسيرة للجيش وفي تنفيذ المراحل العملياتية لهذا التمرين ، نفذت طائرة" كرار "المسيرة التابعة لقوات الدفاع الجوي في الجيش بنجاح عمليات اعتراض جوي وتدمير أهداف معادية".

واردف الناطق باسم مناورات الطائرات المسيرة للجيش الايراني ان إطلاق طائرات كرار المسيرة باستخدام المدفعية وتدمير الأهداف الجوية المعادية وتدمير الأهداف السطحية والتحصينات ومواقع العدو بطائرات مزودة بقنابل MK-82 زنة 500 رطل من المهام التي تم تنفيذها بنجاح في هذه المرحلة من التدريبات القتالية.

وبين موسوي ان حدود البلاد حاليا يتم حراستها بدقة تامة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة المجهزة بكاميرات المراقبة المختلفة وأنظمة الاستطلاع وجمع المعلومات الإلكترونية.
رقم : 908466
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