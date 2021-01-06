الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 11:50

العميد قاآني يؤكد على كسر الهيمنة الأمريكية

العميد قاآني يؤكد على كسر الهيمنة الأمريكية
وقال العميد قاآني ،في تصريح له اليوم الاربعاء خلال زيارته مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاده: ان من يستطيع ان يكون رجل ميدان المقاومة يجب ان يكون اولا رجل المقاومة في الصراع مع النفس وكان الشهيد سليماني على هذا المنوال اذ اصبح بطلا في الصراع الداخلي مع النفس ومن ثم تجلت هذه البطولة الداخلية في خارج الحدود واينما اقتضى الامر.

واضاف العميد قاآني: ان الاعداء والخبثاء الذين يقفون امام جبهة المقاومة الاسلامية يجب ان يعلموا بان احدى اكبر نقائصهم هو عدم فهمهم.

واشار العميد قاآني الى ان الاميركيين المجرمين اشعلوا خلال الاعوام العشرين الاخيرة الكثير من الحروب في العهد الذي ادعوا فيه تبلور العالم احادي القطب وانهم بامكانهم ان يفعلوا كل شيء ولا احد يمكنه الوقوف امامهم، الا انهم تلقوا الهزائم مرارا واضاف: ان الاميركيين شرعوا بالحرب اولا في افغانستان وهزموا هنالك وفي مرحلة اخرى هزموا في العراق في اسوا وضع.

ونوه قائد قوة "القدس" الى ان الاميركيين وبعد الهزائم المتعددة التي تلقوها لجأوا الى تحشيد عناصر منحطة ودموية في العالم وهم التكفيريون حيث قاموا بتنظيمهم بتمويل من انظمة خبيثة كالسعودية وبمخططات جهات اجرامية كالكيان الصهيوني الا انهم هزموا هذه المرة ايضا.

واكد العميد قاآني على الانتقام لدم الشهيد سليماني حيث تلقى العدو صفعتين ويجب ان يتلقى الصفعة القادمة واضاف: ان الصفعة الاولى تمثلت بالتشييع المهيب للقائد الشهيد سليماني وكانت الصفعة الثانية الهجوم على القاعدة الاميركية (قاعدة عين الاسد غرب العراق) وستكون الصفعة التالية هي التغلب بالبرمجيات الالكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية وهي قضية مهمة.

وقال العميد قاآني: ان هيمنة اميركا يجب ان تُكسر ان شاء الله تعالى مع هذا المسار الذي انطلق وفي ظل المزيد من الجهود وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية للنخب والشباب الايرانيين.
مصدر : وكالات
رقم : 908472
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إطلاق صاروخ "آذرخش" لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
إطلاق صاروخ "آذرخش" لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
6 كانون الثاني 2021
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
6 كانون الثاني 2021
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
6 كانون الثاني 2021
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
6 كانون الثاني 2021
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
6 كانون الثاني 2021
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
6 كانون الثاني 2021
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 كانون الثاني 2021
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
5 كانون الثاني 2021
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
المراسل أحمد الساعدي
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
المراسل أحمد الساعدي
5 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة