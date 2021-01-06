العميد قاآني يؤكد على كسر الهيمنة الأمريكية

وقال العميد قاآني ،في تصريح له اليوم الاربعاء خلال زيارته مرقد الشهيد القائد قاسم سليماني في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاده: ان من يستطيع ان يكون رجل ميدان المقاومة يجب ان يكون اولا رجل المقاومة في الصراع مع النفس وكان الشهيد سليماني على هذا المنوال اذ اصبح بطلا في الصراع الداخلي مع النفس ومن ثم تجلت هذه البطولة الداخلية في خارج الحدود واينما اقتضى الامر.



واضاف العميد قاآني: ان الاعداء والخبثاء الذين يقفون امام جبهة المقاومة الاسلامية يجب ان يعلموا بان احدى اكبر نقائصهم هو عدم فهمهم.



واشار العميد قاآني الى ان الاميركيين المجرمين اشعلوا خلال الاعوام العشرين الاخيرة الكثير من الحروب في العهد الذي ادعوا فيه تبلور العالم احادي القطب وانهم بامكانهم ان يفعلوا كل شيء ولا احد يمكنه الوقوف امامهم، الا انهم تلقوا الهزائم مرارا واضاف: ان الاميركيين شرعوا بالحرب اولا في افغانستان وهزموا هنالك وفي مرحلة اخرى هزموا في العراق في اسوا وضع.



ونوه قائد قوة "القدس" الى ان الاميركيين وبعد الهزائم المتعددة التي تلقوها لجأوا الى تحشيد عناصر منحطة ودموية في العالم وهم التكفيريون حيث قاموا بتنظيمهم بتمويل من انظمة خبيثة كالسعودية وبمخططات جهات اجرامية كالكيان الصهيوني الا انهم هزموا هذه المرة ايضا.



واكد العميد قاآني على الانتقام لدم الشهيد سليماني حيث تلقى العدو صفعتين ويجب ان يتلقى الصفعة القادمة واضاف: ان الصفعة الاولى تمثلت بالتشييع المهيب للقائد الشهيد سليماني وكانت الصفعة الثانية الهجوم على القاعدة الاميركية (قاعدة عين الاسد غرب العراق) وستكون الصفعة التالية هي التغلب بالبرمجيات الالكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية وهي قضية مهمة.



وقال العميد قاآني: ان هيمنة اميركا يجب ان تُكسر ان شاء الله تعالى مع هذا المسار الذي انطلق وفي ظل المزيد من الجهود وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية للنخب والشباب الايرانيين.