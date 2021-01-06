اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة

و أطلقت طائرة كرار المسيرة صاروخ "آذرخش" جو – جو لتصيب بنجاح هدف جوي على علو شاهق.



ومن العمليات التي نفذتها طائرة كرار المسيرة اطلاق النار باستخدام الرشاش لتدمير الأهداف الجوية المعادية، كما ساهمت هذه الطائرة المزودة بقنابل MK-82 زنة 500 باوند، بتدمير أهداف ارضية كتحصينات ومواقع العدو .



وقال مساعد أركان الجيش لشؤون العمليات والمتحدث باسم المناورات الادميرال محمود موسوي، أن مراقبة ورصد حدود البلاد والتي هي من مهام الجيش الإيراني، تتم اليوم بدقة تامة باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة والمجهزة بمجموعة متنوعة من كاميرات المراقبة وأنظمة الاستطلاع وجمع البيانات الإلكترونية.



واشار موسوي الى نجاح عدد من طائرات الجيش المسيرة في تنفيذ عمليات استطلاع لأهداف ثابتة ومتحركة على طول الحدود البرية في هذه المناورات.



وأكد موسوي أن الجيش الإيراني قادر اليوم على الرد على أي عدوان باستخدام مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة القتالية بعيدة المدى وضرب الأهداف على مسافة الفي كيلومتر.



و أنطلقت ،صباح امس الثلاثاء، أول مناورات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات المسيرة لقوات الجيش في عموم منطقة سمنان القريبة من طهران وفي مناطق البلاد الاخرى.