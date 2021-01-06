لبنان: نتائج فحوصات كورونا الإيجابية ينذر بأرقام أسوأ في الأسابيع المقبلة

حيث لفت مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ إلى أنه "لأول مرة منذ بداية الوباء، اتت النتائج ايجابية لأكثر من 30% من فحوصات ​الكورونا​ التي أجريت أمس في مختبرنا في المستشفى"، مشددا على أن "هذا أمر مقلق، وينذر بأرقام كورونا أسوأ في الأسابيع المقبلة".



وسأل الأبيض في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أين وكيف نحضر للازمة القادمة؟"، معتبرا أن "أملنا الوحيد يكمن في العاملين في مجال الرعاية الصحية. خلال الأشهر الماضية، أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية، والقيام بالواجب، بكل اجتهاد، ونكران ذات. انهم ليسوا أقل من أبطال. لقد قدموا الكثير، لكننا الآن سنطلب منهم أن يقدموا المزيد. دون ادنى شك، لن يترددوا.​​​​​​".