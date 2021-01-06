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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 13:31

السراج يأمل أن تنهي قمة العلا التدخلات السلبية في ليبيا

السراج يأمل أن تنهي قمة العلا التدخلات السلبية في ليبيا
ورحب بيان صادر عن السراج، الأربعاء، بنتائج "قمة العلا" التي عقدت في السعودية وقال إنها "نجحت في تصفية الأجواء وتعزيز التآخي "، واصفا "إعلان العلا" بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأكد السراج في بيانه "أهمية البناء على هذا الاتفاق لترسيخ الالتزام الكامل بمبادئ الاحترام المتبادل وسيادة الدول ووحدتها الوطنية، وضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون الاستراتيجي البناء في كامل الوطن العربي، وإقامة شراكات بين الدول العربية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العمل الاقتصادي العربي المشترك".

وقدم السراج "التهنئة لقادة الدول الخليجية بهذا الإنجاز الهام والكبير" مثمنا "الجهود الخيرة لدولة الكويت الشقيقة لإنجاح هذا الاتفاق وللمملكة العربية السعودية لرعايتها له".
رقم : 908496
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