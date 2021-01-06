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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 13:43

وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده

وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، عن العميد حاتمي في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة قوله إن "هناك أدلة جادة على ضلوع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة"، مضيفاً "نحن من نقرر متى وكيف نرد على إسرائيل".

وشدد العميد حاتمي على ضرورة تنحية السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة جانباً، داعياً المجتمع الدولي للتنديد بهذه الخطوة اللاإنسانية.
وفي إشارة إلى تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات، وخاصة جهاز المخابرات الإسرائيلي في اغتيال علماء إيرانيين، قال وزير الدفاع الإيراني في هذه الرسالة: "هناك أدلة جدية على دور هذا النظام في هذا الاغتيال (محسن فخري زاده)".

وأضاف: "لا شك أن الحرب العالمية ضد الإرهاب والعنف تتطلب التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة"، معتبراً أن إيران إحدى ضحايا الإرهاب والعنف".
ويوم أمس، قال وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، إن "طهران توصلت إلى تحديد هوية العديد من المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده".

 
رقم : 908499
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