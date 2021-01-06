الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 13:47

اليمن..مظاهرة حاشدة في الحديدة تنديدا بجرائم العدوان

اليمن..مظاهرة حاشدة في الحديدة تنديدا بجرائم العدوان
وأدان بيان مظاهرة أبناء مدينة الحديدة الممارسات الوحشية التي يقوم بها العدوان ومرتزقته على أبناء الشعب اليمني من جرائم الحصار وقصف المدنيين واستهداف المنشئات الخدمية والحيوية.

واستنكر جرائم العدوان بحق التجمعات المدنية في صالات العزاء والأعراس وآخرها الجريمة النكراء بقصف صالة المنصور مما أدى إلى سقوط ضحايا من النساء والأطفال وتحول العرس إلى مأتم.

وأكد أبناء الحديدة أن صمت الأمم المتحدة إزاء جريمة حصار العدوان على سفن الغذاء والدواء واحتجاز ناقلات النفط يجعلها شريكة له، وحملها كافة الآثار المترتبة على ذلك.

وشددوا على أن دماء الأطفال والنساء لن تسقط بالتقادم، مؤكدين أن استهداف العدوان المدنيين في بيوتهم بوحشية مفرطة وتدمير مقدرات بلادنا لن تزيدنا إلا إصراراً وصمودا وثباتا وتحدياً.

كما أدانوا إقدام طيران العدوان الحربي والتجسسي على شن الغارات على محافظة الحديدة في خرق جسيم لاتفاق السويد.

وحذرت مظاهرة أبناء الحديدة الكيان الصهيوني الغاصب من ارتكاب أي مغامرات أو عدوان على الساحل أو أي منطقة من مناطق اليمن، مؤكدين أن صمت شعبنا اليمني لن يطول وأن جرائم العدوان لن تمر من دون عقاب.
مصدر : وكالات
رقم : 908501
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
6 كانون الثاني 2021
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
6 كانون الثاني 2021
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
6 كانون الثاني 2021
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
6 كانون الثاني 2021
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
6 كانون الثاني 2021
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
6 كانون الثاني 2021
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
6 كانون الثاني 2021
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 كانون الثاني 2021
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
5 كانون الثاني 2021
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
المراسل أحمد الساعدي
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة