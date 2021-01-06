الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 14:51
بيان هام من شركة النفط اليمنية...

تحالف العدوان أقدم على ارتكاب72 عملية قرصنة خلال العام 2020

تحالف العدوان أقدم على ارتكاب72 عملية قرصنة خلال العام 2020
وذكرت الشركة في بيان صادر عنها اليوم، أن مجموع الكميات الواصلة إلى ميناء الحديدة والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام2020م، فيما بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام (4,598) يوماً، مقابل(1,846) يوماً خلال العام 2019م.

وأضاف البيان ان غرامات التأخير تضاعفت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي(107) مليون دولار وهو ماترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين اليمنيين خاصةً في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلاً عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020م ما يقارب (10)مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الأمم المتحدة عملت طيلة العام 2020م على التنصل من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية والامعان في تضليل الرأي العام العالمي مع العمل على اضافة المزيد من التعقيدات السياسية إلى الملف الإنساني وبالصورة التي تخدم المتطلبات التمويلية للمنظمة وتوجهات دول العدوان.

وفيما يلي نص البيان:

خلال العام 2020م أقدمت قوى العدوان على ارتكاب (72) عملية قرصنة إجرامية استهدفت اثنين وسبعين شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى منطقة الحجز رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية التي تسمح لها بالوصول إلى ميناء الحديدة بعد ان تم تفتيشها في جيبوتي إلا ان مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام2020م فيما بلغ إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام (4,598) يوماً مقابل(1,846) يوماً خلال العام 2019م ما أدى إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي(107) مليون دولار وهو ماترتب عليه رفع تكلفة المواد لزيادة معاناة المواطنين اليمنيين خاصةً في ظل تصاعد الأسعار العالمية للمشتقات النفطية فضلاً عن تكبد الاقتصاد الوطني خلال العام 2020م ما يقارب (10)مليار دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية التي عملت طيلة العام 2020م على التنصل من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية والامعان في تضليل الرأي العام العالمي مع العمل على اضافة المزيد من التعقيدات السياسية إلى الملف الإنساني وبالصورة التي تخدم المتطلبات التمويلية للمنظمة وتوجهات دول العدوان/ المانحة .

وفي هذا السياق تؤكد الشركة على الأتي :

1- تقدر غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م بحوالي (91) مليون دولار أي مايزيد على 54مليار و680 مليون ريال فيما تصل غرامات التأخير على السفن التي لاتزال قيد الاحتجاز حتى يومنا هذا إلى حوالي (17) مليون دولار أي ما يعادل 10مليار و758مليون ريال(قابل للزيادة).

2- استمرار قوى العدوان في احتجاز عدد تسع سفن محملة بالمشتقات النفطية ولفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى تسعة أشهر ونيف كما هو حال السفينة (بندنج فيكتوري) التي حصلت على تصريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية بتاريخ 10إبريل2020م وتجاوزت غرامات تأخيرها قيمة الشحنة المحملة عليها حيث بلغت غراماتها مبلغ 6 ملايين دولار بما يعادل 3 مليار و600مليون ريال (قابل للزيادة ) .

3- تتحمل قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية ومايترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية .

4- دعوة المنظمات الإنسانية والأحرار في الداخل والخارج الى مواصلة وتكثيف الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية الرافضة لكل أشكال الحصار السافر والتضييق المعيشي المتزايد.

والله الموفق..

صادر عن شركة النفط اليمنية
الإدارة العامة

الأربعاء 2021/1/6م
مصدر : وكالات
رقم : 908511
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
6 كانون الثاني 2021
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
6 كانون الثاني 2021
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
6 كانون الثاني 2021
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
6 كانون الثاني 2021
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
6 كانون الثاني 2021
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
6 كانون الثاني 2021
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
6 كانون الثاني 2021
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 كانون الثاني 2021
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
5 كانون الثاني 2021
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
المراسل أحمد الساعدي
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة