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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 14:53
قتلى في صفوف ارهابيي قسد شمال الرقة
وأفادت مصادر محلية اخرى بسقوط قتلى من ارهابيي قسد جراء الانفجار قرب بلدة تل السمن شمال الرقة.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
908513
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