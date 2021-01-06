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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 14:58

اطلاق صواريخ جو-ارض من مسيّرات ايرانية تدمر اهدافها بنجاح

اطلاق صواريخ جو-ارض من مسيّرات ايرانية تدمر اهدافها بنجاح
وفي المرحلة الثانية والاخيرة من المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الايراني والتي جرت اليوم الاربعاء، قامت الطائرات المسيرة "ابابيل" التابعة للقوة البرية للجيش باصابة اهداف سطحية بصواريخ جو-ارض "الماس" بالغة الدقة بنجاح.

وبامكان صاروخ "الماس" المصمم والمصنع من قبل الخبراء والعلماء الايرانيين الشباب، اصابة اهداف ارضية بدقة عالية جدا.

واشار الادميرال محمود موسوي مساعد قائد الجيش لشؤون العمليات والمتحدث باسم المناورات الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة للجيش الى ان زيادة قوة ودقة النيران في منظومات الطائرات المسيرة تعد من ضمن الاجراءات المدرجة دوما في جدول اعمال الجيش واضاف: انه خلال الاعوام الماضية تم بجهود خبرائنا العلماء الشباب في الجيش ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تصميم وتصنيع اسلحة ذكية للطائرات المسيرة حيث جرى اختبار وتقييم قسم منها في المناورات الكبرى للطائرات المسيرة للجيش.

واوضح بانه تم خلال هذه المناورات استخدام معدات واسلحة وطنية تم تصميمها وتصنيعها اخيرا وسيجري الاعلان عن خصائصها وامكانياتها في الوقت اللازم نظرا لاعتبارات السرية في التكنولوجيا المستخدمة فيها.

واشار الى ان هذه المناورات اجريت وفقا للظروف في ساحات القتال الحقيقية تماما وقال: انه وفي ظل الاعتماد على طاقات الشباب المبدعين والادارة الجهادية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد بلغت قدرات الطائرات المسيرة للجيش نقطة الامل للشعب واصبحت عنصر الخوف لاعداء البلاد.
رقم : 908518
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