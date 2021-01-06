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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 15:39

القبض على مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد في بغداد

القبض على مفتي داعش بديوان الدعوة والمساجد في بغداد
وقال بيان للوكالة انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتدقيق موقف النازحين لمحافظة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات الدورة التابع لمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الدورة ببغداد".

واشار البيان الى ان "المتهم مطلوب وفق احكام المادة ( ٤ارهاب) لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل بمايسمى قاطع الفرات في بمحافظة الانبار بمنصب مفتي داعش في ديوان الدعوى والمساجد خلال سيطرة عصابات داعش على المحافظة قبل عمليات التحرير ونزح مع العوائل النازحة الى محافظة بغداد للتخفي عن انظار القوات الامنية ، فضلاً عن ان احد اشقائه ارهابي قتل اثناء انفجار دار مفخخ في قضاء راوه بمحافظة الانبار قرب دائرة الكهرباء في الفترات السابقة".

ولفت البيان الى ان "المتهم تم تدوين اقواله بالاعتراف وايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
مصدر : وكالات
رقم : 908528
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