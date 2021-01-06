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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 15:45
الشيخ خالد الملا:

الشهيد سليماني دافع عن العراقيين في وقت اعطانا العالمُ ظهورهم

الشهيد سليماني دافع عن العراقيين في وقت اعطانا العالمُ ظهورهم
وفي تعليق له على تصريح مستشار رئيس الوزراء العراقي الذي اساء فيه الى قائد قوة القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، قال الشيخ خالد الملا في حوار مع وكالة انباء فارس: هو ابن الاسلام البار والذي أفنى حياته كلها لأجل الإسلام وضعفاء العالم وبالخصوص الشعب العراقي والسوري واللبناني واليمني حينما جار عليهم المتطرفون.

واضاف، ان الشهيد سليماني دافع عن العراقيين ووقف معهم في وقت اعطانا العالمُ ظهورهم وشمتوا بنا حين سقطت المدن العراقية وبالتحديد المناطق السنية وتفرجوا على أبناءنا كيف يذبحون ونساءنا كيف تسبى ومساجدنا كيف تهدم ومقدساتنا كيف تهان ولكن الشهيد سليماني جاء مسرعاً وقال مقولته المشهورة { لن ادع بغداد تسقط بيد الدواعش } وقاتل بنفسه وجازف بحياته لمرات الى أن حرر العراق مع إخوانه العراقيين بفضل فتوى المرجعية وكتب الله له أن يُستشهدَ على أرض العراق في مطار بغداد بابشع جريمة في التأريخ هو والمهندس ورفاقهم الأبطال.

وتابع رئيس جماعة علماء العراق الشيخ الدكتور خالد الملا: فكلُ إنسان ينكر فضلهم إنما ينكر الحقيقة التي جاءت على لسان الامام المرجع السيد علي السيستاني أنهم قادة الإنتصار على داعش وأخذوا أعظم شهادة أمام العالم حينما قال عنهم الامام السيد علي الخامنئي المرشد الاعلى { اللهم لانعلم منهم الا خيراً} فكل تصريح يخالف هذه الحقائق فانما يصب في مصلحة الإستكبار واليوم اثنى عليهما رئيس جمهورية العراق السيد برهم الصالح حينما وصفهما بذات الوصف وقال بما معناه أنهما قارعا نظاماً دكتاتورياً شرساً منذ شبابهم ويقصد بذلك النظام العراقي السابق فلا نعتقد بعد كل هذه الحقائق ثمةَ قيمة لاي تصريح من هنا أو هناك ورحم الله شهداء النصر سليماني والمهندس ورحم الله شهداء الأمة الذين يقاتلون لأجل عزتها وكرامتها والموت لامريكا واسرائيل .
رقم : 908532
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