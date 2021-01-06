الصحة الايرانية: 6283 اصابة و 82 وفاة جديدة بكورونا

وقالت لاري اليوم الاربعاء خلال تصريحها الصحفي اليومي: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 6283 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 261 الفا و 903 اشخاص من ضمنهم 4780 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.



واضافت: ان اجمالي عدد المتعافين بلغ مليونا و 40 الفا و 521 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 82 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 55 الفا و 830 شخصا.



وتشير ارقام الوفيات الى انخفاض مستمر من نحو 500 حالة وفاة يومية قبل حوالي شهرين الى تحت المائة خلال الايام الاخيرة.



وصرحت بانه تم لحد الان اجراء 7 ملايين و 939 الفا و 633 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض وقالت ان 4 مدن وهي ساري وآمل ورامسر وسوادكوه شمالي (في محافظة مازندران شمال ايران) هي الان في الحالة الحمراء فيما هنالك 43 مدينة في الحالة البرتقالية و 401 مدينة في الحالة الصفراء.