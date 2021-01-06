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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 16:17

الشرطة تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق أنصار ترامب في واشنطن

الشرطة تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق أنصار ترامب في واشنطن
وقبيل إقرار فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في الكونغرس الأمريكي، يطالب عدة مئات من أنصار ترامب بعدم الأخذ في الحساب، أصوات أعضاء هيئة الناخبين من الولايات المتنازع عليها، حيث فاز بايدن بهامش ضئيل. في البداية، سارت المظاهرة بهدوء، دون مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة التي حضرت مثل هذه الأعمال في وقت سابق.

وبدأت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة مساء الثلاثاء. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، واعتقلت خلال ذلك ما لا يقل عن ستة أشخاص لارتكابهم انتهاكات مختلفة للقانون، بما في ذلك حيازة أسلحة وذخيرة ومهاجمة رجال الشرطة.
مصدر : وكالات
رقم : 908543
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