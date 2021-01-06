شركة ايرانية تبرم عقدا لتصنيع وتورید السكك الحديدية لأفغانستان

وبيّن " منصور يزدي زادة" المدير التنفيذي للشركة في بيان اليوم الاربعاء، أن شركة ذوب آهن اصفهان، بصفتها المصنع الوحيد للسكك الحديدية في ايران ومنطقة غرب آسيا وتتبوأ المرتبة السابعة عالميا بهذا المجال، فازت بالعقد المذكور الذي يهدف لإكمال اتصال افغانستان سككيا بايران وبحر عمان والخليج الفارسي ومن جهة الغرب مع أوروبا، والذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والترانزيت مع افغانستان.



وأعتبر أن قضابين السكك الحديدية المنتجة في الشركة تتطابق مع المعايير العالمية وأن جودتها معتمدة من قبل الشركات الرائدة بهذا المجال، مؤكدا وجود مفاوضات لتأمين احتياجات كافة دول المنطقة وأن ثمة رؤية استشرافية جيدة لتصدير هذا المنتج الاستراتيجي.



وأوضح المدير التنفيذي بان مصنع الشركة الضخم ينتج 10 الاف طن من قضابين سكك الحديد شهريا بهدف تغطية احتياجات البلاد مع قابلية زيادة الانتاج بتنامي طلب السوق.



ونوه يزدي زادة الى أن الشركة تنتج أنواع السكك الحديدية للقطارات السريعة ومترو الانفاق وفقا لاحدث المعايير الاوروبية.