الصحة الفلسطينية: 1088 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجّلت 9 حالات وفاة و478 إصابة في الضفة الغربية، و5 حالات وفاة و610 إصابة في قطاع غزة.



وبذلك ترتفع محصلة الإصابات منذ بداية الجائحة في مارس/آذار الماضي، إلى162.322، بينها 1663 حالة وفاة، و142.604 حالة تعاف.