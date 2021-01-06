سلامي: إيران عازمة بقوة على حفظ أمن الخليج الفارسي

وفي تصريح له، أشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية ، إلى مناورات حرس الثورة، قائلا: في بعض الأحيان نقوم بإجراء المناورات والأعداء يجرون حساباتهم بدقة ، لكنهم لا يزالون يخطئون في الحسابات. يجب أن يعرف العدو ما هي الحقيقة التي يواجهها بين أمواج الخليج الفارسي.



واضاف اللواء سلامي: "إننا نشاهد التقدم اليومي لحرس الثورة الاسلامية.. بحرية حرس الثورة تحقق الاكتفاء الذاتي يومياً في إحدى المجالات وتكتسب قوة وقدرة جديدة".



وتابع ان: القوة في بحرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقيقة تنمو وتتطور باستمرار ويوما بعد يوم. نرى الحداثة باستمرار في بحرية حرس الثورة الاسلامية، في التفكير والأنماط الجديدة.. في التعامل مع مستويات التكتيك.. وعلى مستوى الاستراتيجية وعلى مستوى الأسلحة والمعدات.