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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 19:15

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على الكونغرس الأمريكي

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على الكونغرس الأمريكي
وشكر أوسوف الناخبين على انتخابه في رسالة مسجلة نشرها على حسابه في "تويتر". وسيصبح أوسوف البالغ من العمر 33 عاما فقط، في حال فوزه، أصغر سيناتور سنا في مجلس الشيوخ.

وحسب بيانات وكالة "أسوشيتد برس"، يتقدم أوسوف على منافسه الجمهوري ديفيد بيرديو بـ50.2% مقابل 40.8% بعد فرز 98% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا.

وأشارت الوكالة إلى أنه من السابق لأوانه إعلان فوز أوسوف، خاصة وأن القوانين السارية في جورجيا تتيح للمرشح الخاسر طلب إعادة فرز الأصوات في حال لا يزيد تخلفه عن الفائز عن 0.5%.

وفي حال فوز أوسوف، سيحصل كل من الجمهوريين والديمقراطيين على 50 مقعدا في مجلس الشيوخ، وسيعود الصوت الحاسم إلى نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، الديمقراطية كامالا هاريس، التي تترأس رسميا المجلس.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الديمقراطي رافائيل وارنوك عن فوزه في السباق الانتخابي من أجل مقعد آخر عن جورجيا في مجلس الشيوخ على السيناتورة الجمهورية كيلي لوفلر.
رقم : 908570
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