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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 19:34

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويقتلع الف شجرة بسلفيت

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويقتلع الف شجرة بسلفيت
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله واريحا وطولكرم وجنين، واعتقلت المواطنين الأربعة عشر بزعم أنهم مطلوبون.

من جانبه، اشار مجلس قروي دير بلوط ان قوات الاحتلال أغلقت الجهة الغربية من قرية دير بلوط والمعروفة بمنطقة "خلة العبهر"، وشرعت باقتلاع أشجار وأشتال الزيتون، التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين، وذلك لأغراض استيطانية توسعية عنصرية.

من جهة اخرى، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا مأهولا في حي "شنير" بمدينة اللد داخل أراضي عام 48 بحجة البناء دون ترخيص.

وشهدت اللد، مؤخرا، حراكا شعبيا فلسطينيا ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات العربية بذريعة البناء دون ترخيص.
مصدر : وكالات
رقم : 908578
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