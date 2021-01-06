تحدٍ إيراني جديد: ‘‘رسائل مسيّرة‘‘ لردع العدو

وقد شهدت المناورات الكبرى لوحدات الطيران المسير التي اطلقها الجيش الايراني، امس الثلاثاء، تدشين طائرات مسيرة مضادة للرادار والتي حلقت خلال المرحلة الثانية والرئيسية لهذه المناورات اليوم الاربعاء في سماء المنطقة العامة للمناورات بمحافظة سمنان (وسط البلاد).



وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني، ان مناورات الطيران المسير الكبرى للجيش الايراني تضمنت الى جانب استعراض اقتدار وحدات الطائرات المسيرة الاستطلاعية، اختبار اداء هذه الطائرات في مجال التحليق العمودي وقذف القنابل الخفيفة؛ الامر الذي تم بنجاح خلال اليوم الثاني من المناورات.



وبحسب مصادرنا فقد نجحت الطائرات من دون طيار الانتحارية ذات التحليق لمسافات بعيدة ان تقطع اليوم الاربعاء حيث المرحلة الرئيسية والاخيرة للمناورات الكبرى لوحدات الطيران المسير للجيش، تقطع مسافة 1400 كم على امتداد شواطئ مكران (جنوب) وتدمير الاهداف المعادية المفترضة بدقة.



كما تم خلال المرحلة الثانية من المناورات، استخدام طائرات "الكوادكوبتر" التكتيكية القتالية في منطقة المناورات العامة بمحافظة سمنان، والتي تمكنت من اصابة اهدافها بقنابل صغيرة.



ومن الاهداف الاخرى الكامنة في مناورات الطيران المسير للجيش الايراني، يشار الى توظيف الاشياء الطائرة الصغيرة للقيام بعمليات الاستطلاع والكشف عن الاهداف الثابتة والمتحركة على امتداد حدود البلاد.



وفي هذا الصدد قال القائد العام للجيش الايراني، اللواء عبد الرحيم موسوي: "بامكان المسيرات ان تلعب دورا مهما في جميع المجالات القتالية وتجسد قدراتها امام قوات العدو، يتصور الاعداء انهم يستطيعون منعنا من توجيه ضربة ثأر لدماء قادة المقاومة لكن واقع الامر يشير الى ان موعد ومحل توجيه الضربة سيكون بشكل لا يتصورونه ابدا واذا ما ارتكبوا اي خطأ في حساباتهم الحالية سيواجهون رد قوي من القوات المسلحة وسيندمون على فعلتهم".



وخلال هذه المرحلة قامت مسيرة ابابيل المزودة بصواريخ الماظ ارض جو الدقيقة بضرب الاهداف السطحية المحددة لها كما نفذت المسيرات الانتلحارية بعيدة المدى مهمات على بعد مسافات بلغت الف وربعمائة كيلو متر ورصدت اهدافها من سواحل مكران ودمرتها بالكامل.



من جهتها، قامت مسيرة بلیكان والتي تتميز بالتحليق العمودي من على القطع البحرية التابعة للجيش في المياه الجنوبية للبلاد، بتنفيذ طلعات استكشافية ودوريات بحرية.



من جهته قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الايراني، العميد علي رضا صباحي فر: "قيام الجيش بهذه التدريبات امرا مهم جدا وقد تمكنا من اظهار قوة مسيراتنا للعالم ويمكننا تنفيذ اي مهمة باستخدام مسيراتنا واثبات ذلك في ساحة المعركة، لقد حققنا جميع الاهداف التي حددناها لهذه التدريبات ونعلن ان الجيش والدفاع الجوي جاهز لمواجهة اي نوع من التهديد".



وفي السياق، قال مساعد قائد الجيش لشؤون العمليات، المتحدث باسم المناورات الكبرى للوحدات المسيرة للجيش "الادميرال محمود موسوي" : ان عمليات رصد ومراقبة وحراسة حدود البلاد الملقاة على عاتق الجيش تجري اليوم بصورة دقيقة تماما باستخدام الطائرات المسيرة المزودة بمختلف انواع كاميرات المراقبة والاستطلاع ومنظومات جمع المعلومات الالكترونية.



واضاف: انه خلال المرحلة الثانية من المناورات اليوم الاربعاء، نفذ العديد من الوحدات المسيرة للجيش عمليات ناجحة في مجال الاستطلاع والكشف عن الاهداف الثابتة والمتحركة على امتداد الحدود.



وبدوره قال المتحدث باسم الجيش الايراني "العميد شاهين تقي خاني" ان المناورات والتدريبات العسكرية الكبرى لجيش الجمهورية الاسلامية، تصمّم بناء على التهديدات والمتطلبات وفي سياق الدفاع عن حياض الوطن ومبادئه.



وفي تصريح له اليوم الاربعاء، نوه "العميد تقي خاني" الى مناورات الطيران المسير الكبرى التي اطلقها الجيش الايراني شرقي البلاد امس الثلاثاء؛ مبينا ان اهم اهداف هذه المناورات يكمن في تقييم الجاهزية المعنوية والقتالية والتقنية التي تتمتع بها الوحدات التابعة للجيش الايراني من اجل التصدي للتهديدات، وبرؤية جديدة ومتطورة ايضا.



واضاف ان هذه المناورات تكشف عن مدى استعداد الاجهزة والمعدات المصنعة محليا ودور القادة الشباب والمخضرمين للجيش الايراني في حماية البلاد امام التحديات.



وحول الانجازات المحققة بواسطة المناورات، قال العميد تقي خاني : انه منذ انطلاق المناورات الكبرى للطيران المسير ولحد الان، قامت كافة الوحدات البرية والبحرية والجوية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية، وبرعاية القادة وكبار المسؤولين في القوات المسلحة، ومن خلال تنسيق دقيق، باستعراض قوة الاستطلاع والرصد التي تتمتع بها وحدات الطيران المسير في ارجاء البلاد ولاسيما المناطق الحدودية.



كما اشار المتحدث باسم الجيش الايراني، في سياق الانجازات الاخرى لهذه المناورات، اشار الى تعزيز الثقة لدى الشباب الايراني بشان الطاقات الوطنية والتاكيد على بلوغ مرحلة الاكتفاء (في مجال الصناعات الدفاعية) لدى الجيش و وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، والمراكز الاكاديمية ذات الصلة ايضا.



رسائل واضحة حملتها هذه التمارين النوعية، اهمها ان للطائرات المسيرة قدرة استراتيجية تمتلكها ايران ضمن منظومتها الدفاعية وصناعاتها العسكرية لتشكل عاملا مساهما في مواجهة تهديدات الاعداء ولحفظ سماء البلاد وتحقيق الامن والاستقرار.



وأنطلقت صباح امس الثلاثاء أولى المناورات القتالية الكبرى لوحدات الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمشاركة مئات الطائرات من دون طيار لقوات الجيش في محافظة سمنان.