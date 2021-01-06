آخر احصاءات اصابات كورونا في العراق

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء (6 كانون الثاني 2021) إنه تم تسجيل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع المجموع الكلي للمصابين بالجائحة منذ انتشارها في البلاد إلى 599965 إصابة.



أما حالات الشفاء الجديدة من الجائحة، فقد بلغت 1889، ليرتفع مجموع المتعافين الكلي من الفيروس في العراق إلى 549346 حالة شفاء.



في حين سجلت وزارة الصحة العراقية 9 وفيات جديدة جراء الفيروس، ليبلغ المجموع الكلي للمتوفين منذ بدء انتشار الجائحة ولحد الآن 12865 حالة، وبدا العد التنازلي للاصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد زيارة الاربعين المليونية في العراق.