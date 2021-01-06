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الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 22:00

للمرة الثانية...عملية تبادل أسرى بين طرفي الصراع في ليبيا

للمرة الثانية...عملية تبادل أسرى بين طرفي الصراع في ليبيا
وجرى اليوم الأربعاء، وللمرة الثانية، تبادل محتجزين وأسرى بين ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية، بمنطقة الشويرف جنوب غرب ليبيا، تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، حيث أفرج الجيش عن 26 أسيرا وتسلم 41.

وبدأت عملية إطلاق الأسرى منذ نحو أسبوعين، وهي واحدة من التفاهمات القليلة التي تم الالتزام بها بين طرفي الأزمة في ليبيا منذ الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، كما أنها تشكل تنفيذا لإحدى مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 والتي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تبادل الأسرى والمخطوفين والجثامين.

ولطالما مثلت مسألة الأسرى واحدة من أهم القضايا الخلافية التي عززت الانقسام والكراهية بين شرق وغرب ليبيا، كما أنها من أكثر الملفات الشائكة في الوقت الحالي، حيث لا يعرف أي طرف أعداد الأسرى الذين يحتفظ بهم الطرف الآخر، بسبب غياب أي عملية توثيق.
رقم : 908605
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