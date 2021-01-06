الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 ساعة 22:10
حسين أمير عبداللهيان:

مرتكبو اغتيال القائد سليماني سيعاقبون على أفعالهم

مرتكبو اغتيال القائد سليماني سيعاقبون على أفعالهم
وفي كلمة له مساء اليوم (الأربعاء) قال حسين أمير عبداللهيان: أعلن بصوت عالٍ أن مرتكبي اغتيال القائد سليماني ورفاق دربه سيعاقبون بالتأكيد على فعلتهم، لكن هذا لا يعني أن البيت الأبيض يستطيع التملص من مسؤوليته القانونية.

و أضاف امير عبد اللهيان: لطالما حاول الأمريكيون وحلفاؤهم على مدار الأربعين عاما الماضية، إنشاء ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة ما تسمى بالشرق الأوسط الكبير، لكن القائد سليماني ورفاق دربه تمكنوا من حل هذه الترتيبات وإقامة ترتيب جديد تحت عنوان جبهة المقاومة.

وأشار الى أن الميزة الأولى لمدرسة الشهيد سليماني تتمثل في بلورة عقيدة المقاومة، وهي عبارة عن إنشاء نظام إقليمي جديد يهدف الى تحقيق أقصى درجات الأمن للمنطقة والعالم.
رقم : 908607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
وزير الدفاع الإيراني: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
6 كانون الثاني 2021
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
قائد فيلق القدس: ماضون بالانتقام من قتلة القائد سليماني
6 كانون الثاني 2021
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
6 كانون الثاني 2021
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
6 كانون الثاني 2021
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
باحث خليجي: ما حدث في قمة العلا تراجع سعودي
6 كانون الثاني 2021
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
الجنرال قاآني من مرقد الشهيد سليماني: سنثأر
6 كانون الثاني 2021
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
الشيخ زكزاكي من معتقله: الحاج سليماني عمل جاهداً لتحقيق الوحدة الإسلامية
6 كانون الثاني 2021
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
زهراء احمد- اسلام تايمز
5 كانون الثاني 2021
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
5 كانون الثاني 2021
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
الصهانية والسعودية يسعيان لإحداث أزمة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
ناشط بحريني لـ "إسلام تايمز": السعودية والإمارات يرفضان تسوية الأزمة في البحرين
المراسل أحمد الساعدي
5 كانون الثاني 2021
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
5 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العامري يتحدث عن ليلة اغتيال اللواء سليماني والقائد المهندس
في ذكرى القادة الشهداء.. الدماء مقدمة للنصر 
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
الشهيدان سليماني والمهندس وتعزيز جبهة المقاومة