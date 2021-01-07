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الخميس 7 كانون الثاني 2021 ساعة 08:37

اليمن: خرق اتفاق التهدئة في الحديدة ومحاولات للتقدم في حيس

اليمن: خرق اتفاق التهدئة في الحديدة ومحاولات للتقدم في حيس
وأكد مصدر أمني يمني، أن مرتزقة العدوان نفذوا الاربعاء محاولة تسلل غرب حيس، مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهم واجبروهم على التراجع والانكسار.

وأدان المصدر التصعيد الكبير لقوى العدوان والمرتزقة في الحديدة، مؤكدا أن ارتكاب أي حماقة سيكون لها تبعات كبرى على عواصم دول العدوان حسبما أكده المتحدث الرسمي للقوات المسلحة.

وقد ارتكب المرتزقة أكثر من 215 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وكيلو16 وقرب شارع الخمسين.

وكان رئيس وأعضاء الفريق الوطني لإعادة الانتشار بالحديدة قد سلموا اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، بشأن تصعيد دول العدوان السعودي الاماراتي في الحديدة وقصفه المتواصل بغارات الطيران والمدفعية، ما تسبب في استشهاد مواطنين ومنها قصف المرتزقة لصالة أفراح النساء في مديرية الحوك.
رقم : 908640
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