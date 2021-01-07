الشرطة الأمريكية تعلن مقتل 4 أشخاص في أحداث الكونغرس

وقال قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس يوم الأربعاء.



وأضاف كونتي أنه تمّ اعتقال 52 شخصًا بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس محاولين منع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب رويترز.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر في الهيئات الأمنية الأمريكية بأن المرأة التي أصيبت خلال إطلاق نار في مبنى الكونغرس بعد دخول المتظاهرين إليه، توفيت.



وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضًا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ’’عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة‘‘.