مجلس الشيوخ يرفض الاعتراض على نتائج الانتخابات في بنسيلفانيا

كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة اعتراض حلفاء للرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بولاية أريزونا في انتخابات الرئاسة.



واستأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونغرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له.



وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في افتتاح الجلسة متحدثا عن المحتجين الذين استجابوا لدعوة ترامب للاحتجاج على خسارته انتخابات الرئاسة "أنتم لم تفوزوا. العنف لا يفوز أبدا".



وأضاف بنس أنه جرى تأمين مبنى الكونجرس، ودعا مجلس الشيوخ إلى "العودة إلى العمل".



من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشاك شومر: اليوم سيسجل كواحد من أحلك الأيام في تاريخ البلاد"، مضيفا: "لا يمكن تسمية ما حدث احتجاجات وانما إرهاب داخلي وهؤلاء اللصوص لا يمثلون الولايات المتحدة".



واقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.



وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.



وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".