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الخميس 7 كانون الثاني 2021 ساعة 08:54

استقالة اثنتين من كبار مسؤولي البيت الأبيض

استقالة اثنتين من كبار مسؤولي البيت الأبيض
واستقالت ’’ستيفاني جريشام‘‘ كبيرة موظفي السيدة الأولى بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس لمنع التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وقالت جريشام في بيان: تشرفت بخدمة البلد في البيت الأبيض. إنني فخورة للغاية بأني شاركت في مهمة السيدة (ميلانيا) ترامب لمساعدة الأطفال في كل مكان، وفخورة بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة.

ولم تذكر جريشام التي أمضت عامًا كمتحدثة صحفية باسم البيت الأبيض قبل أن تصبح كبيرة موظفي السيدة الأولى، ما إذا كانت استقالتها رد فعل على العنف في العاصمة، لكن مصدرًا مطلعًا على قرارها قال إنّ العنف كان القشة الأخيرة بالنسبة لها.

وقال مصدران لرويترز إنّ ’’ريكي نيسيتا‘‘ السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضًا، وكذلك ’’سارة ماتيوس‘‘ نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.

وذكر مصدران لرويترز أن ’’أوبراين‘‘ يفكر أيضًا في الاستقالة، وكذلك بوتينجر.

وقال أوبراين في بيان في وقت سابق الأربعاء: تحدثت للتو مع نائب الرئيس (مايك) بنس. وأضاف: فخور بالعمل معه.

وقال مصدر إن هناك أيضًا أحاديث داخل البيت الأبيض بأن ’’كريس ليدل‘‘ نائب كبير الموظفين قد يستقيل.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

 
مصدر : وكالات
رقم : 908650
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