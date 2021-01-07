‘‘سي إن إن‘‘: إصابة امرأة وعدة ضباط في مبنى الكونجرس



وأفادت سي إن إن بإصابة عدة ضباط في مبنى الكونجرس الأمريكي وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى.



ولفتت إلى أن ضابط من قوات إنفاذ القانون أطلق النار على شخص داخل مبنى الكونجرس الأمريكي.



إلى ذلك قال زعيم كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز إن المجلس يعتزم العودة للانعقاد وإقرار نتيجة الانتخابات.



هذا واقتحم عددًا من أنصار الرئيس المنتهيو ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.



وأشهر عددًا من قوات الشرطة الأمريكية، أسلحتهم في وجه أنصار ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس لحماية المشرعيين منهم.



فيما خرجت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب جوب بايدن، ومايك بنس نائب ترامب الذي كان يترأس جلسة التصديق على نتائج الانتخابات من الكونجرس بعد اقتحام انصار ترامب.



وأكد نائب الرئيس الأمريكي بنس أن المحتجين المتورطين في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون، داعيا لوقف الاحتجاجات العنيفة فورا، معبرا بالقول "أي شخص متورط فيها عليه أن يغادر المبنى على الفور".



من جهته رفض وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، مساء الأربعاء، طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى واشنطن، التي تشهد احتجاجات عارمة لأنصار ترامب رفضًا لنتيجة الانتخابات.



ورفض ميلر نشر قوات الحرس الوطني في مبنى الكونجرس، الذي اقتحم مساء اليوم من قبل أنصار ترامب.



ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.



واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عددًا من أنصاره بمنى الكونجرس.



وكثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عددًا من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".



وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس، واعتلى آخرون منصة بمنبى الكابيتول وضعت لتنصيب بايدن، وأطلقت الشرطة عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مبنى الكونجرس.



إلى ذلك دعت رئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ ترامب لمطالبة كل المتظاهرين بمغادرة مبنى الكونجرس والمنطقة المحيطة به على الفور.



من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنصاره الذين يحتجون أمام مبنى الكابيتول والكونجرس، رفضًا لنتيجة الانتخابات الرئاسية، إلى التظاهر السلمي.



وغرد ترامب عبر تويتر، داعيًا أنصاره إلى التظاهر السلمي ومساعدة قوات الشرطة وعناصر إنفاذ القانون.



بدوره أعلن رئيس بلدية واشنطن، فرض حظر تجوال اعتبارًا من الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة لأنصار الرئيس ترامب، حسبما ذكرت "فرانس برس".



فيما قال حاكم ماريلاند في تغريدة على حسابه في تويتر أن الولاية ترسل قوات منها ومن وحدات الرد السريع من الحرس الوطني لمساندة قوات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن.