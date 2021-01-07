روحاني يدشن عددا من المشاريع الوطنية في 4 محافظات

وتشهد محافظة البرز اليوم افتتاح مشروع انتاج اللقاح المضاد لانفلونزا الطيور شديد العدوى للغاية، وايضا لقاح الحمى القلاعية، بينما يتم تدشين منظومة "غاما" للاشعاع الصناعي متعدد الاغراض، الى جانب انشاء مصنعين للابداع في كل من فارس وخراسان الرضوية؛ وهي مشاريع تنموية وطنية تشرف على انجازها معاونية رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية وايضا وزارة الجهاد الزراعي في البلاد.



يذكر ان مشروع انتاج لقاح انفلونزا الطيور شديدة العدوى للغاية بشركة "بسوك" الايرانية، يشكل خطوة تنموية باتجاه بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال توطين تقنية انتاج اللقاحات، واحد اهم الستراتيجيات الوطنية لتطوير لقاحات مضادة لامراض الطيور؛ ويقدر ان يوفر هذا المشروع فرص عمل لاكثر من 30 الف شخص في محافظة البرز.