مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي

وأضافت الوكالة إن "القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق ترامب لتورطه بجريمة اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس (جمال جعفر) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه".



وذكر بيان للقضاء العراقي إنه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".



وجرى اغتيال القائدين المهندس وسليماني ورفاقهم عقب خروج موكبهم من مطار العاصمة العراقية بغداد فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، فيما أكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه "بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني".