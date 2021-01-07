مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي

وأضافت الوكالة إن "القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق ترامب لتورطه بجريمة اغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس (جمال جعفر) نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقه".



وجرى اغتيال القائدين المهندس وسليماني ورفاقهم عقب خروج موكبهم من مطار العاصمة العراقية بغداد فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، فيما أكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّه "بناء على أمر الرئيس اتّخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الطواقم الأميركية في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني".