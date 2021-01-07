الكونغرس الاميركي يصادق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

وصادق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.



وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.



وصوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي برفض اعتراض حلفاء الرئيس الامریکی المنتهية ولايته دونالد ترامب على تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة.



وجاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا بأغلبية 92 صوتا مقابل سبعة أصوات.



كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الاعتراض الذي تم التقدم به في وقت سابق، على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، بأغلبية 93 عضوا مقابل 6 أعضاء فقط لصالح الطعون.



وبمجرد الانتهاء من التصويت في مجلس النواب، سيستأنف الكونغرس جلسته المشتركة للنظر في نتائج الانتخابات من الولايات الأخرى.



وكان الكونغرس استأنف الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ لفرز الأصوات الانتخابية والتصديق النهائي على نتائج الانتخابات، بعد أن تم تعليقها إثر اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصرين لترامب.