وزير الصحة اللبناني: الوضع خطير

وأكد ان "الهدف الأساسي الآن هو إرجاء الموجة على الأقلّ أسبوعين وزيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة". وقال: "بالنسبة للإجراءات قرار الإقفال يكون بسبب الارتفاع الهائل بعدد الاصابات بالفيروس، وفي دول أخرى الإقفال أسهل من لبنان بسبب توفّر الموارد".



ورأى انه " علينا أن نتحمّل هذه المرحلة الخطيرة وتخطّيها لحين وصول اللقاح إلى لبنان، وإذا أردنا حلّ فليقدّم الكلّ حلولاً من جانبهم من دون تضخيم المشكل، وبالرغم من النقص في الكوادر الطبية لكنّهم يقومون بعمل أكثر من جيّد، ولدينا الآلاف من الممرضين ذوي الخبرة والمؤهلين للقيام بالواجب". وقال: "علينا أن نتشارك في وضع الحلول وكلٍّ من جهته فليساعد لحماية المجتمع".