روحاني: أحداث الأمس بأمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية

واضاف الرئيس روحاني ،في كلمته خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية الوطنية عقدت صباح اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس بالتزامن في اربع محافظات، قائلا : لقد شاهدنا كيف يمكن لانسان شعبوي ان يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده، ويحرج بلده وينتقص من سمعته؛ فضلا عن الصدمات التي تسبب فيها للمنطقة وفلسطين وسوريا واليمن.



وتابع الرئيس روحاني: انه بطبيعة الحال عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم الى مشاكل كثيرة؛ معربا عن امله بان يستخلص العالم اجمع وقادة البيت الابيض القادمون العبر مما حدث في امريكا يوم امس.



واستطرد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: ان اولئك الذين يتسلمون الحكم خلال الاسبوعين القادمين في البيت الابيض، عليهم ان يعوّضوا عن ماحدث، وان يعيدوا الشعب الامريكي الذي هو شعب عظيم الى مكانته الحقيقية؛ هؤلاء مطالبون بان يعودا الى الظروف التي تليق بالمجتمع الدولي اي العقلانية والامتثال الى القانون.