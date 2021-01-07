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الخميس 7 كانون الثاني 2021 ساعة 13:31

أمريكا.. سلسلة من الاستقالات عقب اقتحام مبنى الكابيتول

ومن بين المسؤولين الذين قدّموا استقالتهم، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سارا ماثيوز ،التي قالت في بيان: ’’تشرفت بالعمل في إدارة ترامب وفخورة بالسياسات التي اتخذناها.. بصفتي شخص عمل في قاعات الكونغرس شعرت بالانزعاج مما رأيته اليوم ولهذا السبب أعلن استقالتي الفورية‘‘، مضيفةً: أمتنا تحتاج إلى انتقال سلمي للسلطة.

وأعلنت ستيفاني غريشام رئيسة موظفي السيدة الأولى للولايات المتحدة استقالتها من منصبها، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مبنى الكابيتول.

وقالت غريشام في بيان: لقد كان شرفًا لي أن أخدم البلاد في البيت الأبيض. أنا فخورة بالإنجازات العديدة لهذه الإدارة.

وبحسب مصادر وكالة رويترز فإنّ المزيد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يفكرون في الاستقالة، بما في ذلك مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، فيما أفادت وكالة بلومبرغ عن استقالة ’’مات بوتينغر‘‘ نائب مستشار الأمن القومي.

وقالت مصادر لـ رويترز إن ريكي نيسيتا السكرتيرة الاجتماعية للبيت الأبيض استقالت أيضًا، وكذلك سارا ماتيوس نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض.
مصدر : وكالات
رقم : 908719
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