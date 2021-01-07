كمالوندي: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

وقال بهروز كمالوندي ،اليوم الخميس، على هامش إحياء ذكرى الأربعين يوما من استشهاد الدكتور محسن فخري زادة: بطبيعة الحال فان نص القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي هو ان تتمكن منظمة الطاقة الذرية الايرانية من القيام بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة اعلى من 20 بالمائة ان اقتضت الحاجة ونحن نقوم حاليا بدراسة مجالات اخرى.



وتابع كمالوندي: لو اتخذنا القرار اليوم بالتخصيب فوق 20 بالمائة فان ذلك ممكن بسهولة ونعمل حاليا على دراسة الحالات اللازمة.



وقال كمالوندي: هذه القدرة موجودة في البلاد حاليا، مما يعني أنه إذا قررنا اليوم التخصيب اعلى من 20 بالمائة ، فيمكننا القيام بذلك بسهولة.



وأضاف: ندرس حاجة البلاد الى التخصيب أعلى من 20 بالمائة.



واوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية: التخصيب ليس المجال الوحيد الذي تنشط فيه صناعتنا النووية وهناك مجالات مختلفة أخرى.



وقال: نقوم ببناء محطتين للطاقة النووية في مجال الأدوية الإشعاعية، فبالإضافة إلى توفير الأدوية المطلوبة في البلاد، نقوم بالتصدير إلى حوالي 11 بلدا، بينما فرضت الولايات المتحدة للأسف الحظر على أهم الشركات، معتقدة أننا نواجه مشاكل، لكننا نقوم بالتصدير في هذا المجال.



واكد كمالوندي: لدينا تقدم جيد جدًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الكم والليزر حيث لا يمكن مقارنة هذا التقدم بالماضي على الإطلاق، وهذا ألامر تقر به تقارير استخبارات اعدائنا ويعتبرونه نتيجة سياساتهم الخاطئة.



وأضاف كمالوندي: بإذن الله سنعرض في المستقبل المزيد من التطورات في مجال الصناعة النووية.