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الخميس 7 كانون الثاني 2021 ساعة 20:02

7 ضحايا اثر انفجار في الصومال ونجاة مسؤول من الحادث

ونقل "راديو دالسان" المحلي عن "انفجار لغم أرضي استهدف سيارة لقوات الأمن كانت تمر في منطقة حودان وأسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص من بينهم 2 من أفراد القوة الأمنية".

وأضاف "راديو دالسان" أن "رئيس حرس السجون الصومالي، مهد عبد الرحمن عدن، الذي كان مسافرا مع القوة الأمنية وقت الحادث قد نجا من الاغتيال بصعوبة".

فيما لم تعلق السلطات حتى الآن على الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة الإرهابي وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن القوات الأمريكية غارات تستهدف مواقع الحركة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
مصدر : وكالات
رقم : 908767
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