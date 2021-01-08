متظاهرون في قفصة التونسية يطالبون ببنى تحتية ووظائف

وهذه واحدة من مجموعة احتجاجات منتظرة مع اقتراب الذكرى العاشرة للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.



ونُفّذ إضراب عن العمل وتظاهرة وسط الولاية الثرية بالفوسفات بدعوة من الفروع المحلية للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة واتحاد المحامين ورابطة حقوق الإنسان.



واقتصر الإضراب على مؤسسات القطاع العام، في حين واصلت عدة مقاهي ومتاجر نشاطها، وفق مراسل فرانس برس.



ووعدت السلطات في الأعوام الأخيرة بتوفير آلاف الوظائف في المؤسسات العامة المحلية، وأهمها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي التابع لها.



ويطالب السكان أيضاً بإنشاء مستشفى جامعي وتوفير أطباء اختصاص، لا سيّما مع ارتفاع عدد الإصابات بأمراض ناتجة عن التلوّث بسبب أنشطة استخراج الفوسفات ومعالجته.



في تصريح لفرانس برس قال المسؤول المحلي في الاتحاد العام التونسي للشغل محمد الصغير ميراوي "تتالت تسع حكومات ولم تفِ أي منها بوعودها لمنطقتنا".



وغالبا ما يشهد كانون الثاني/يناير ذروة الاحتجاجات الاجتماعية في تونس.



ويتوقّع تنظيم احتجاجات مشابهة في أنحاء البلاد مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة في 14 كانون الثاني/يناير وسط شعور واسع بالإحباط لعدم تحسن الأوضاع الاجتماعية.



وصدرت دعوة لتنفيذ إضراب في 12 كانون الثاني/يناير بمدينة صفاقس، ثاني أكبر مدن البلاد، للمطالبة بوظائف واستثمارات.



وتواجه تونس صعوبات في إصلاح اقتصادها في ظل انقسامات سياسية.



وأفرزت الانتخابات التشريعية عام 2019 برلمانا لا توجد به أغلبية واضحة. وتخوض الأحزاب السياسية صراعات بينها في حين يزداد الوضع الاجتماعي ترديا فاقمته التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.



وأبدى رئيس الدولة قيس سعيّد نهاية كانون الأول/ديسمبر تأييده لتنظيم "حوار وطني" اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن هناك اختلافات واسعة حول ترتيبات هذا الحوار.