انفجار ضخم يهز مدينة عدن اليمنية

وأوضحت مصادر محلية إن الانفجار وقع بمحيط سوق الخضار خلف مدرسة النعمان وسط المنصورة، حيث اندلع حريق هائل عقب الانفجار.



ورجحت المصادر ان الانفجار ناتج عن تفجير عبوة ناسفة وقد ادى الى إصابة شخص واحداث اضرارا كبيرة في السيارات والمنازل المجاورة لموقع الانفجار.



وأضافت أن القنبلة وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية إلى معسكر الحزام الأمني بالمديرية، دون وقوع ضحايا بشرية، مشيرة إلى أن الانفجار أحدث خسائر مادية.



بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عين أن انفجارا "ضخما" وقع بالقرب من المسجد المركزي في عدن.



هذا وتشهد مدينة عدن انفلات أمني في ظل سيطرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي عليها.