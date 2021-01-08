الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 09:16

انفجار ضخم يهز مدينة عدن اليمنية

انفجار ضخم يهز مدينة عدن اليمنية
وأوضحت مصادر محلية إن الانفجار وقع بمحيط سوق الخضار خلف مدرسة النعمان وسط المنصورة، حيث اندلع حريق هائل عقب الانفجار.

ورجحت المصادر ان الانفجار ناتج عن تفجير عبوة ناسفة وقد ادى الى إصابة شخص واحداث اضرارا كبيرة في السيارات والمنازل المجاورة لموقع الانفجار.

وأضافت أن القنبلة وضعت بداخل مقلب قمامة في الفتحة المؤدية إلى معسكر الحزام الأمني بالمديرية، دون وقوع ضحايا بشرية، مشيرة إلى أن الانفجار أحدث خسائر مادية.

بينما نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عين أن انفجارا "ضخما" وقع بالقرب من المسجد المركزي في عدن.

هذا وتشهد مدينة عدن انفلات أمني في ظل سيطرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي عليها.
مصدر : وكالات
رقم : 908820
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
8 كانون الثاني 2021
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
8 كانون الثاني 2021
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
8 كانون الثاني 2021
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
8 كانون الثاني 2021
كمالوندي: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%
7 كانون الثاني 2021
روحاني: أحداث الأمس بأمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية
7 كانون الثاني 2021
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
7 كانون الثاني 2021
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
7 كانون الثاني 2021
واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من إسبانيا إلى المغرب.. ما هو رد مدريد والجزائر؟
واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من إسبانيا إلى المغرب.. ما هو رد مدريد والجزائر؟
7 كانون الثاني 2021
عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة
عام علی ضربة عين الأسد.. نظرة على وضع أمريكا في المنطقة
7 كانون الثاني 2021
بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟
بعد المصالحة الخليجيّة.. لماذا لا تزال الثقة معدومة بين قطر والإمارات؟
7 كانون الثاني 2021
مقاطعة المنتجات الصهيونية.. واجب أخلاقي وشرعي
مقاطعة المنتجات الصهيونية.. واجب أخلاقي وشرعي
7 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط