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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 09:18

استقالة 4 من كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض

استقالة 4 من كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية وشخص مطلع على الأمر، أن المسؤولين الذين استقالوا يوم الخميس (التوقيت المحلي) في نزوح جماعي متزايد لمساعدي ترامب هم: إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الأفريقية؛ ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع؛ وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل؛ وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قدمت وزيرة التعليم الأمريكية، بيتسي ديفوس، استقالتها، وألقت باللوم على الرئيس دونالد ترامب في الخطاب الذي غذى الغزو العنيف "غير المنطقي" لمبنى الكابيتول الأمريكي.

وأمس الخميس، قالت وزيرة النقل إيلين تشاو إنها ستستقيل، كما استقال عدد من مسؤولي إدارة ترامب الآخرين منذ يوم الأربعاء بسبب أعمال الشغب.

والأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".
رقم : 908821
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