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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:07

محافظ البنك المركزي الايراني يأمل بارتفاع قيمة العملة وانخفاض التضخم

محافظ البنك المركزي الايراني يأمل بارتفاع قيمة العملة وانخفاض التضخم
وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" حول الاحداث الاخيرة في واشنطن: اليوم تحقق الوعد الالهي ووصل العدو الأول للشعب الايراني بمنتهى الفضيحة الى نهاية ملفه المليء بالدناءة والخسة.

واضاف: ان اجراءات الحظر والضغوط القصوى (الاميركية) التي بدأت في 6 اب/اغسطس 2018 وشملت البنك المركزي وسائر بنوك البلاد ايضا في 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2020 ، كانت لا سابق لها ضد اقتصاد البلاد بحيث لم يبق اي جزء من الاقتصاد والتجارة الخارجية للبلاد غير مشمول بالحظر.

وتابع همتي: خلال العام الماضي والعام الجاري (العام الايراني الجاري بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان بلغت عوائد صادرات النفط الايراني نحو 20 مليار دولار اجمالا وكان من الصعب على البنك المركزي الحصول عليها، في حين ان عوائد البلاد من صادرات النفط في اعوام سابقة بلغت اكثر من 40 مليار دولار سنويا مع امكانية الوصول اليها من قبل البنك المركزي.

واعتبر همتي، ان الشعب الايراني هو المنتصر في الميدان بمقاومته الجديرة بالاستحسان امام الضغوط والمشاكل الناجمة غالبا من تداعيات الحظر وقال: انه ومع نمو صادرات النفط ومشتقاته خلال الاشهر الاخيرة من جانب وبدء انفراجات في بعض موارد البنك المركزي من جانب اخر، مثلما اعلنت سابقا، فانني آمل بان نشهد تدريجيا المزيد من الهدوء في الاسواق واستقرار الاسعار وانخفاض التضخم.
رقم : 908832
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