شاهد بالتفاصيل.. آخر احصائيات وباء كورونا في سوريا

وأعلنت الوزارة مساء أمس الخميس تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 71 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 12084 شفيت منها 5824 حالة وتوفيت 755.



وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الخميس ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ كالتالي:



الإصابات :

١٦ في دمشق

١٦ في القنيطرة

١٥ في حمص

١٣ في اللاذقية

١٣ في طرطوس

١١ في حلب

٧ في ريف دمشق

٥ في حماة



الشفاء :

١٣ في دمشق

١١ في حلب

١٠ في حمص

٩ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٥ في درعا

٥ في طرطوس

٤ في السويداء

٣ في القنيطرة

٣ في حماة



الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في حمص

١ في حلب

١ في طرطوس

١ في درعا

١ في اللاذقية