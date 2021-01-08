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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:12

المدارس من أهم أسباب تفشى السلالة الجديدة لكورونا فى بريطانيا

المدارس من أهم أسباب تفشى السلالة الجديدة لكورونا فى بريطانيا
حيث ساهم تأخر قرار غلقها إلى تصاعد منحى الإصابات بصورة مرعبة داخل البلاد، حيث سجلت بريطانيا أكثر من 50 ألف إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا يوميًا على مدار الأسبوع الماضى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت وكالة الصحة العامة فى إنجلترا قد أجرت اختبارات على 10 آلاف شخص من المصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضى، تبين منها أن نسبة 26% من الأشخاص المصابين بالعدوى بما يعادل 2722 شخصًا، كان سببها الحضانات والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، مقابل 8% فقط تسببت فيها المستشفيات.

وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع نسبة تفشى عدوى الإصابة بالسلالة الجديدة إلى المدارس والحضانات والجامعات بنسبة 26%، حيث ظهرت أعراض السلالة الجديدة على المخالطين بعد قرار غلق المدارس بأنحاء البلاد.

وتشير الأرقام إلى أن حوادث الجهاز التنفسى الحادة فى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا سببها المدارس التى ظلت مستمرة فى موجة الغلق بشهر نوفمبر الماضى فى إنجلترا، حيث تصاعدت الإصابات 3 أضعاف خلال شهر واحد نظرًا للانتشار السريع لهذه السلالة من كورونا شديدة العدوى.

يأتى ذلك بعد أن حذر مديرو مستشفيات فى بريطانيا من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة للغاية، إذ تجاوزت معدلات الإصابة بالفيروس المتغير الجديد 50 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالى، وبلغت نسبة ارتفاع معدلات الإصابة أكثر من 70%.
مصدر : وكالات
رقم : 908835
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