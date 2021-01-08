إصابة شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري قرب المدخل الشمالي لمدينة أريحا، أطقلوا ، مساء امس الخميس، الرصاص صوب شاب من ذوي الإعاقة، واحتجزته لفترة قبل تسليمه للهلال الأحمر، حيث تم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.