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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:21
إصابة شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري قرب المدخل الشمالي لمدينة أريحا، أطقلوا ، مساء امس الخميس، الرصاص صوب شاب من ذوي الإعاقة، واحتجزته لفترة قبل تسليمه للهلال الأحمر، حيث تم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.
مصدر :
وكالات
رقم :
908839
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