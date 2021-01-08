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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:23

بولتون يعارض المطالبة بعزل ترامب ويصف ذلك بـ’الفعل الأحمق’

بولتون يعارض المطالبة بعزل ترامب ويصف ذلك بـ’الفعل الأحمق’
وقال بولتون في مقابلة مع صحيفة "ذا هيل": "أي شخص يطلب إقالة أو عزل ترامب من منصبه يجب أن يكون قادرا على إثبات أن هذا الأمر سيجعل الأمور أفضل... أنا لا أنكر وجود مشكلة، لكنني لا أعتقد أن القيام بذلك سيجعل الوضع أفضل".

واعتبر بولتون أن التعديل رقم 25 في الدستور "ربما يكون أسوأ نص مكتوب في الدستور"، محذرا من أنه قد يتسبب في مزيد من المشاكل للأمة.

وذكر أنه "لم يتم استخدامه (التعديل) من قبل، وفكرة محاولة استخدامه الآن للمرة الأولى والمخاطرة بوجود رئيسين في وقت واحد أعتقد أنه سيكون فعل أحمق".

وقد دعا عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي، وحتى بعض أعضاء الحزب الجمهوري، إلى إقالة ترامب عبر القسم الرابع من التعديل الخامس والعشرين، حيث يوقع نائب الرئيس وأغلبية مسؤولي مجلس الوزراء خطابا إلى الكونغرس يقولون فيه إن الرئيس غير مناسب للبقاء في منصبه.
مصدر : وكالات
رقم : 908840
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