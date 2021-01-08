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الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:31

صنعاء: حضور السفير الإيراني في اليمن كسر الحظر الدبلوماسي

صنعاء: حضور السفير الإيراني في اليمن كسر الحظر الدبلوماسي
واضاف الفریق السامعي خلال استقباله أمس الخميس ، السفير الإيراني لدى اليمن ، حسن إيرلو: إن المقاومة اليمنية ضد العدو المتوحش خلال هذه الفترة تجسد محور المقاومة الذي تبنته الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اليمنية واختارته كمسار وحيد ضد القوى المهيمنة في المنطقة وعلى رأسها الكيان الصهيوني وحلفائه. 

من جانبه  قال السفير إيرلو: "ان إيران لن تتردد في دعم الشعب اليمني معربا عن أمله في تعزیز التعاون الثنائی بین البلدین بمختلف المجالات فی المستقبل القریب .

یذکر أن السعودية ، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والسودان ومصر  قامت بغزو اليمن في أبريل 2015 ، وفرضت حصارًا على البلاد براً وبحراً وجواً لإعادة الرئيس اليمني المخلوع عبد المنصور هادي. الحرب التي شنها التحالف السعودي على الشعب اليمني ، رغم أنها جعلت أبناء هذا البلد أكثر فقرًا وجوعًا من ذي قبل ، إلا أنها تسببت أيضًا في أضرار جسيمة للسعوديين.ففي أبريل 2015 ، شكل محمد بن سلمان ، الذي كان وزيرًا للدفاع السعودي ، تحالفًا سريا مع بعض الدول العربية ، ثم خاض حربًا جوية كبيرة ، متوقعًا إجبار اليمنيين على الاستسلام في غضون بضعة أشهر. لكن ونحن، في الأيام الأولی من عام 2021 وما يقرب من ست سنوات من الحرب التي تقودها السعودية والتي ادت الى مقتل وتشريد الآلاف وارتكاب جرائم حرب لم يتمكن التحالف اخراج أنصار الله من صنعاء والعديد من المناطق المكتظة بالسكان غربي اليمن.
رقم : 908843
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