باقري: جبهة الثورة الاسلامية تحدد مكان وزمان الثأر لدم الشهيد فخري زادة

وقال اللواء باقري في تصريح له الخميس في مراسم تابين اربعينية استشهاد فخري زادة: ان هذا الشهيد كرس نفسه لخدمة العلم والمعرفة في البلاد، ومضى بكل اقتدار وصمود دون ان يدخر جهدا في هذا المسار.



ولفت رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، الى ان الشهيد فخري زادة تعرض على مدى 20 عاما للملاحقة من قبل اشقى الناس في العالم والاجهزة التجسسية والارهابية الصهيونية، لكن ذلك لم يثنه عن مواصة الطريق بل ازداد عزما حتى اخر لحظة من حياته.



وتابع اللواء باقري: ان الشهيد فخري زادة اجرى بحوثا في المجالات الدفاعية وتحديدا لمواجهة الاسلحة غير التقليدية، كما انتج جهاز الاشعة للكشف عن عمليات تهريب السلاح والمتفجرات والاهم من ذلك جهوده لانتاج عدة الكشف عن فيروس كورونا واللقاح المضاد لهذا المرض؛ في خطوة ميزته بنحو ملحوظ عن الاخرين.



واشار الى وجود اوجه شبه في استشهاد القائد قاسم سليماني والعالم محسن فخري زادة "الا ان النقطة التي تشير الى مدى قيمة هذين الشهيدين هي ان اللذين اصدرا الآمر باغتيالهما هما من اشقى اشقياء زماننا اي الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء الصهيوني".



وتابع اللواء باقري: اننا اليوم، وبناء على تصريحات سماحة قائد الثورة السلامية، نحمل مسؤوليتين؛ الاولى معاقبة المتورطين والضالعين في جريمة اغتيال العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، الانتقام الذي يواصل مساره وجبهة الثورة الاسلامية تحدد مكان وزمان ذلك.



وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة: ان المسؤولية الثانية الملقاة على عاتقنا، تكمن في مواصلة درب هذا الشهيد العظيم.



