الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 كانون الثاني 2021 ساعة 10:32

باقري: جبهة الثورة الاسلامية تحدد مكان وزمان الثأر لدم الشهيد فخري زادة

باقري: جبهة الثورة الاسلامية تحدد مكان وزمان الثأر لدم الشهيد فخري زادة
وقال اللواء باقري في تصريح له الخميس في مراسم تابين اربعينية استشهاد فخري زادة: ان هذا الشهيد كرس نفسه لخدمة العلم والمعرفة في البلاد، ومضى بكل اقتدار وصمود دون ان يدخر جهدا في هذا المسار.

ولفت رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، الى ان الشهيد فخري زادة تعرض على مدى 20 عاما للملاحقة من قبل اشقى الناس في العالم والاجهزة التجسسية والارهابية الصهيونية، لكن ذلك لم يثنه عن مواصة الطريق بل ازداد عزما حتى اخر لحظة من حياته.

وتابع اللواء باقري: ان الشهيد فخري زادة اجرى بحوثا في المجالات الدفاعية وتحديدا لمواجهة الاسلحة غير التقليدية، كما انتج جهاز الاشعة للكشف عن عمليات تهريب السلاح والمتفجرات والاهم من ذلك جهوده لانتاج عدة الكشف عن فيروس كورونا واللقاح المضاد لهذا المرض؛ في خطوة ميزته بنحو ملحوظ عن الاخرين.

واشار الى وجود اوجه شبه في استشهاد القائد قاسم سليماني والعالم محسن فخري زادة "الا ان النقطة التي تشير الى مدى قيمة هذين الشهيدين هي ان اللذين اصدرا الآمر باغتيالهما هما من اشقى اشقياء زماننا اي الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء الصهيوني".   

وتابع اللواء باقري: اننا اليوم، وبناء على تصريحات سماحة قائد الثورة السلامية، نحمل مسؤوليتين؛ الاولى معاقبة المتورطين والضالعين في جريمة اغتيال العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، الانتقام الذي يواصل مساره وجبهة الثورة الاسلامية تحدد مكان وزمان ذلك.

وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة: ان المسؤولية الثانية الملقاة على عاتقنا، تكمن في مواصلة درب هذا الشهيد العظيم.

 
رقم : 908844
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
باحث تونسي لـ"إسلام تايمز": تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هدفه الضغط على الجزائر
باحث تونسي لـ"إسلام تايمز": تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني هدفه الضغط على الجزائر
8 كانون الثاني 2021
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
زهراء احمد- إسلام تايمز
8 كانون الثاني 2021
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
8 كانون الثاني 2021
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
8 كانون الثاني 2021
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
8 كانون الثاني 2021
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض
8 كانون الثاني 2021
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
العراق.. تشيرنوبيل الأمريكية في الشرق الأوسط
8 كانون الثاني 2021
كمالوندي: قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%
7 كانون الثاني 2021
روحاني: أحداث الأمس بأمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية
7 كانون الثاني 2021
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
7 كانون الثاني 2021
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
7 كانون الثاني 2021
واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من إسبانيا إلى المغرب.. ما هو رد مدريد والجزائر؟
واشنطن تتجه لنقل قاعدتها العسكرية من إسبانيا إلى المغرب.. ما هو رد مدريد والجزائر؟
7 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض