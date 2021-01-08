خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه

أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في كلمة بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي قم ضد نظام الشاه المقبور، أنه يجب الابقاء على احياء ذكرى انتفاضة الثامن من يناير باعتبارها تثير العزة في نفوسنا.



واضاف قائد الثورة الاسلامية، من الضروري ان نستلهم العبر من ذكرى الـ 19 من دي ( الثامن من يناير) واحيائها.



واشار قائد الثورة الإسلامية الى حادثة طائرة الركاب الاوكرانية وقال إن هذه الحادثة آلمت المسؤولين ونعزي بدورنا ذوي الضحايا مع دعائنا بالرحمة لهم.



كما اشار قائد الثورة الإسلامية الى ذكرى استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس ورفاقهم وقال: الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ساهما في الكثير من الحركات التي زادت من بصيرة الشعب.



واضاف القائد: عظمة الشهيد سليماني غطت على اسماء الكثير من الشهداء.